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Общество

В Псковском драмтеатре открыли продажу билетов на спектакли в октябре

14 июля 2026 года, 15:59

Псковский театр драмы имени А. С. Пушкина запустил продажу билетов на октябрьские показы. Как рассказали в пресс-службе учреждения, зрителей ждут громкие постановки и возвращение труппы с московских гастролей.

В Псковском драмтеатре открыли продажу билетов на спектакли в октябре

Пресс-служба Псковского драмтеатра

Новый, 121-й сезон стартует 18 сентября спектаклем «Маленькие трагедии» по произведениям Пушкина. В афише октября заявлен целый ряд заметных работ: «Лягушки» Никиты Кобелева, «Два капитана» Радиона Букаева, «Битва жизни» Андрея Гончарова, «Морфий» Антона Федорова, «Каинова печать» Тимура Кулова, «Дядя Ваня» Павла Зобнина, «Ревизор» Петра Шерешевского и «Баба Шанель» Александра Суховского. Также в репертуар войдут музыкальные спектакли Дмитрия Месхиева, включая обе части постановки «Где-то на белом свете…».

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