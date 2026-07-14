В Псковском драмтеатре открыли продажу билетов на спектакли в октябре

Псковский театр драмы имени А. С. Пушкина запустил продажу билетов на октябрьские показы. Как рассказали в пресс-службе учреждения, зрителей ждут громкие постановки и возвращение труппы с московских гастролей.
Псковский театр драмы имени А. С. Пушкина запустил продажу билетов на октябрьские показы. Как рассказали в пресс-службе учреждения, зрителей ждут громкие постановки и возвращение труппы с московских гастролей.
Новый, 121-й сезон стартует 18 сентября спектаклем «Маленькие трагедии» по произведениям Пушкина. В афише октября заявлен целый ряд заметных работ: «Лягушки» Никиты Кобелева, «Два капитана» Радиона Букаева, «Битва жизни» Андрея Гончарова, «Морфий» Антона Федорова, «Каинова печать» Тимура Кулова, «Дядя Ваня» Павла Зобнина, «Ревизор» Петра Шерешевского и «Баба Шанель» Александра Суховского. Также в репертуар войдут музыкальные спектакли Дмитрия Месхиева, включая обе части постановки «Где-то на белом свете…».