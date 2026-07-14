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Общество

Семейный сквер откроют в Пскове 22 июля

14 июля 2026 года, 15:39

Жителей и гостей города приглашают на открытие Семейного сквера в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в Центре молодежи и общественных инициатив.

Семейный сквер откроют в Пскове 22 июля

Центр молодежи и общественных инициатив.

Открытие пройдет 22 июля в 15:00 у Дома молодёжи (ул. Конная, 2). Для гостей подготовили программу. На сцене выступят фольклорное объединение «Скоморошина», группа «Внутренний путь» и семейный вокальный ансамбль «Поющие васильки».

На Аллее мастеров гости смогут создать сувениры своими руками. Кроме того, гостей ждут традиционные псковские игры и народные забавы.

Проект «Семейный сквер» реализуется при поддержке Министерства молодёжной политики Псковской области в рамках регионального конкурса социальных проектов молодых семей.

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