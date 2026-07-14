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Общество

Стали известны победители десятого этапа Кубка России по ралли «900 озёр» в Опочецком районе

14 июля 2026 года, 15:27

11 июля в Опочецком районе прошел десятый этап Кубка России по ралли «900 озёр» прошёл в Опочецком районе 11 июля, сообщили в Федерации автомобильного спорта Псковской области.

Стали известны победители десятого этапа Кубка России по ралли «900 озёр» в Опочецком районе

Фото предоставила Федерация автомобильного спорта Псковской области

Победу в абсолютном зачёте одержал экипаж Руслана Гожева и Дениса Коломийца на Skoda Fabia.

В зачёте 4000Н выиграли Евгений Суховенко и Ярослав Фёдоров. Они набрали максимальные 200 очков в основной части турнира.

В классе Р9 лучшим стал Илья Акимов со штурманом Максимом Шубкиным на Peugeot 208, одержав третью победу подряд в сезоне.

В зачёте 2000Н победили Олег Марков и Родион Щербаков, набравшие 200 очков.

В зачёте 1600Н выиграл экипаж Владимира Скрылева с Александром Басмановым.

В зачёте 1400Н победу одержали Матвей Михайлов, самый юный участник кубка, и Константин Огарко на Lada Kalina. Для Михайлова эта победа стала первой в карьере. Второе место сохранил псковский пилот Андрей Утцов в паре с Русланом Кациевым.

Одиннадцатый этап турнира пройдёт в Псковской области 22 августа, участники будут состязаться на ралли «Пушкинские Горы – 2026».

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