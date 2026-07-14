Как обезопасить квартиру перед отпуском: советы от «Госуслуги Дом»

Перед долгожданным отъездом важно позаботиться не только о билетах, но и о сохранности жилья. В пустующей квартире многократно возрастает риск протечек, коротких замыканий и бытовых аварий. Специалисты напоминают простой алгоритм действий, который убережёт имущество.

Прежде всего необходимо перекрыть запорные вентили горячей и холодной воды на входе в квартиру, а также отключить от водопровода стиральную и посудомоечную машины, проверив гибкие шланги на наличие дефектов. Все неиспользуемые электроприборы стоит по возможности вынуть из розеток; если это не нарушит работу холодильника и охранных систем, допускается полностью обесточить помещение.

Владельцам газовых плит и колонок следует перекрыть краны непосредственно перед приборами, при этом трогать общедомовые газопроводы и арматуру самостоятельно категорически запрещено. Окна необходимо закрыть, а замки на входной двери проверить на надёжность; для дополнительной защиты можно установить на створки специальные фиксаторы.

Снизить риск возгорания и потопа помогут датчики дыма, газа и протечки — в ряде случаев они способны автоматически отсечь подачу воды. Ключи от жилья желательно оставить доверенному лицу и передать ему номера аварийных служб, чтобы в критической ситуации он мог оперативно попасть внутрь. Сообщить о нештатной ситуации в управляющую организацию можно мгновенно через приложение «Госуслуги Дом» с помощью кнопки «Аварийная заявка» на главном экране; там же для доверенного лица настраивается гостевой доступ.