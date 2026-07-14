Молодых псковичей приглашают пройти стажировку в федеральных ведомствах по программе «ГосСтарт. Стажировки»

Открыт приём заявок на федеральный этап Всероссийской программы «ГосСтарт. Стажировки». Молодые люди, желающие начать карьеру на государственной службе, могут до 31 июля подать заявку через платформу «Молодёжь России». Победители получат возможность двухнедельной практики в федеральных министерствах и ведомствах, а лучших из них рекомендуют к трудоустройству, рассказали организаторы.

Руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров отметил, что за три года через проект прошли более 750 человек, а порядка 300 из них уже получили предложения о заключении служебного контракта. «Мы ставим перед собой задачу – помочь молодым людям ознакомиться с работой ведомств изнутри, предложить решения актуальных задач, получить практический опыт и возможность трудоустройства», — пояснил он. Участников ждут не только работа в федеральных органах, но и образовательный курс от центра «ГосСтарт», комплексная оценка компетенций и культурная программа в Москве. По итогам сформируют рейтинг 50 лучших стажёров, для которых составят индивидуальный план развития, а 16 октября на торжественной церемонии вручат сертификаты.

Претендовать на участие могут граждане России старше 18 лет: студенты бакалавриата и специалитета (начиная с момента перевода с третьего на четвёртый курс), действующие государственные и муниципальные служащие, а также работники подведомственных учреждений и территориальных органов федеральной власти.

Опыт прошлых лет подтверждает эффективность программы. Стажёр 2025 года Магомед Магомедов рассказал, что за время практики в профильном министерстве освоил работу с региональной аналитикой и документами стратегического планирования. «Госслужба – это про возможность быть полезным обществу, использовать знания и время во благо обществу. Региональная стажировка даёт эту отличную возможность», — поделился он. Другой участник, Леонид Кусакин из Омска, который на момент стажировки уже работал главным специалистом в областном министерстве экономического развития, сумел не только войти в топ-10 лучших, но и вскоре возглавил Центр креативных индустрий регионального фонда поддержки предпринимательства. «Проект действительно работает и даёт свои результаты, став настоящим трамплином в моей профессиональной деятельности», — признался он.

Программа реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» Росмолодёжью совместно с Министерством труда и социальной защиты РФ, Министерством науки и высшего образования РФ и правительством Нижегородской области. Заявки принимаются до 31 июля на платформе ФГАИС «Молодёжь России».