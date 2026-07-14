Новая веранда для детсада появилась в Ивановском округе Херсонской области благодаря псковичам

В Ивановском муниципальном округе Херсонской области при поддержке Псковской области появилась новая веранда для детского сада. Об этом сообщает Телеграм-канал «Шефская помощь | Херсонская область».

Аварийно-восстановительная бригада Псковской области благоустроила территорию детского сада в поселке Ивановка на улице Украинской, 1. Специалисты построили новую летнюю веранду. Для этого они смонтировали прочный металлический каркас, установили заднюю защитную стенку из сетки, оборудовали удобные деревянные лавочки и сделали новую крышу.

«Теперь дети смогут проводить больше времени на свежем воздухе в комфортных и безопасных условиях — новая веранда защитит их от жаркого солнца и дождя, а также станет уютным местом для прогулок, игр и отдыха», – отметили в сообществе.