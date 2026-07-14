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Общество

Стартовал ремонт подвесного моста через реку Великую в Опочке

14 июля 2026 года, 12:25

В Опочке стартовал ремонт пешеходного подвесного моста через реку Великую. Сооружение соединяет улицу Береговую и улицу Медицинскую. Об этом сообщил глава Опочецкого округа Юрий Ильин в своём канале на платформе MAX.

Стартовал ремонт подвесного моста через реку Великую в Опочке

Фото: Юрий Ильин

Движение по подвесному мосту приостановлено. Работы планируется завершить не позднее 31 августа. Соответствующий срок указан в контракте.

«Прошу учитывать эту информацию при планировании маршрутов. По окончании ремонта обязательно сообщу о возобновлении движения по мосту», – отметил глава округа.

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