Стартовал ремонт подвесного моста через реку Великую в Опочке

В Опочке стартовал ремонт пешеходного подвесного моста через реку Великую. Сооружение соединяет улицу Береговую и улицу Медицинскую. Об этом сообщил глава Опочецкого округа Юрий Ильин в своём канале на платформе MAX.

Движение по подвесному мосту приостановлено. Работы планируется завершить не позднее 31 августа. Соответствующий срок указан в контракте.

«Прошу учитывать эту информацию при планировании маршрутов. По окончании ремонта обязательно сообщу о возобновлении движения по мосту», – отметил глава округа.