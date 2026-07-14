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Общество

По факту использования ТСЖ квартиры псковича возбуждено уголовное дело

14 июля 2026 года, 11:56

В рамках уголовного дела правоохранители, по информации защиты, изучают обстоятельства использования квартиры под офис ТСЖ, а также формирование крупной задолженности за коммунальные услуги, которую пытались взыскать с собственника жилья.

Адвокат уточнил, что предметом расследования является причинение имущественного ущерба. «Возникшая задолженность возлагается на моего доверителя, а не на тех, кто преступно использовал его жилое помещение все это время», — пояснил адвокат.

Параллельно с уголовным делом ТСЖ пытается взыскать спорную сумму через гражданский суд, но защита намерена добиваться приостановления гражданского процесса до завершения уголовного расследования. По словам Дениса Тихонова, соответствующие ходатайства уже направлены в суд.

Защитник подчёркивает, что находится в регулярном контакте со следователем, ведущим дело в Островском отделе дознания, и позитивно оценивает ход расследования.

Что до самой квартиры, то собственник ее продал, избавив от долгов, которые были привязаны именно к объекту недвижимости. Речь идёт, в том числе, о взносах на капремонт.

Однако, утверждает адвокат, после продажи квартиры давление со стороны ТСЖ не прекратилось: теперь вопросы задают новым собственникам.

«С момента приобретения другими собственниками данной квартиры на них оказывается давление. Представители ТСЖ их уверяют, что мы чуть ли не мошенники, которые продали им квартиру с долгами. Люди юридически не осведомлены ни о законах, ни о ситуации в целом, и эта ситуация их выматывает», — говорит защитник.

Напомним, что квартира в одном из домов Острова была оформлена на нынешнего собственника в детстве — мама купила жильё на его имя, когда ему было 13 лет.

Мужчина переехал в Псков, в Острове не жил, квитанции за коммунальные услуги в его адрес не приходили, поэтому он считал, что никаких проблем с квартирой нет.

Ситуация изменилась, когда он зашёл на портал «Госуслуги» и обнаружил значительную задолженность за коммунальные услуги — речь шла о сумме порядка полумиллиона рублей.

Разобраться, откуда взялся долг, мужчина решил на месте и приехал в Остров. Там, по его словам, он увидел, что его квартира фактически используется как офис ТСЖ: на двери висела табличка с графиком работы, внутри стояли столы, компьютер, папки и стенды с информацией для жильцов. На одном из стендов он с удивлением обнаружил свою фамилию, возглавляющую список должников за коммунальные услуги по квартире, в которой он находился, принадлежащей ему. 

Подробнее читайте в материале «Самозаленцы. Офис ТСЖ в чужой квартире стал предметом уголовного дела».

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