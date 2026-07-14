Псковские полицейские выступили на всероссийском чемпионате по автомобильному многоборью

Псковские полицейские выступили на всероссийском чемпионате МВД России по автомобильному многоборью в Самаре. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Всего в состязаниях участвовали более 120 полицейских из 60 регионов России.

В течение недели правоохранители демонстрировали навыки скоростного маневрирования на служебных автомобилях, владение табельным оружием, сдавали экзамен на знание Правил дорожного движения, а также проходили испытания на физическую подготовку и профессиональное мастерство.

Сборная команда УМВД России по Псковской области заняла 13-е место среди 40 команд второй группы.