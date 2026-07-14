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Общество

Следственный комитет проводит проверку по информации о насилии в семье великолукских блогеров

14 июля 2026 года, 10:50

Сотрудники Следственного комитета России по Псковской области приступили к доследственной проверке в отношении жителя Великих Лук, публиковавшего в интернете сцены физического и психологического насилия над женой и малолетним ребёнком. Ход разбирательства поставлен на контроль председателем СК России Александром Бастрыкиным, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе ведомства.

Следственный комитет проводит проверку по информации о насилии в семье великолукских блогеров

СУ СК России по Псковской области

Поводом для вмешательства правоохранителей стали видеоролики, появившиеся в соцсетях. На кадрах мужчина систематически применяет грубую силу и унижения по отношению к супруге, одновременно пропагандируя в сети деструктивные модели поведения. В рамках процессуальной проверки следователи оценят условия проживания ребёнка и установят все обстоятельства случившегося.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Петру Крупене доложить о ходе проверки и собранных фактах. По её результатам будет принято процессуальное решение.

Подробнее об этой истории в материале «АиФ-Псков»: «Искусство» унижать. Молодые супруги превратили домашнее насилие в контент.

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