Псковская область отменила ограничения на продажу АИ-92 и дизеля

Псковская область отменила временные ограничения на продажу АИ-92 и дизеля, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем канале MAX. Решение принято на заседании регионального оперативного штаба.

С 14 июля в регионе отменяется правило продажи бензина АИ-92 и дизельного топлива в ограниченный временной интервал с 14:00 до 00:00.

Мониторинг показал, что мера не помогла сократить очереди на заправках. Вместо распределения потоков автомобилей ограничения привели к большему сумбуру.