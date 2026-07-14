Правила заправки по чётным и нечётным номерам распространили на все АЗС Псковской области, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале MAX.
Правила заправки по чётным и нечётным номерам распространили на все АЗС Псковской области, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале MAX.
В списке пять операторов: «Сургутнефтегаз», «Роснефть», «Татнефть», «Лукойл» и «Газпромнефть».
По словам главы региона, фиксировались случаи неодинакового применения ограничений, вызывающие жалобы со стороны местных жителей.
«Это несправедливо. Напомню, решения оперштаба обязательны для исполнения», – заключил Михаил Ведерников.