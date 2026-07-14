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Общество

Правила заправки по чётным и нечётным номерам распространили на все АЗС Псковской области

14 июля 2026 года, 09:49

Правила заправки по чётным и нечётным номерам распространили на все АЗС Псковской области, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале MAX.

Правила заправки по чётным и нечётным номерам распространили на все АЗС Псковской области

Фото: pxhere.com

В списке пять операторов: «Сургутнефтегаз», «Роснефть», «Татнефть», «Лукойл» и «Газпромнефть».

По словам главы региона, фиксировались случаи неодинакового применения ограничений, вызывающие жалобы со стороны местных жителей.

«Это несправедливо. Напомню, решения оперштаба обязательны для исполнения», – заключил Михаил Ведерников. 

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