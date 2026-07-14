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Общество

Ремонт улицы Вокзальной в Пскове планируют завершить до конца июля

14 июля 2026 года, 09:09

Дорожные работы на улице Вокзальной выходят на финишную прямую. Как сообщил в своём Телеграм-канале глава города Борис Елкин, на этой неделе подрядчик займётся финальными отрезками.

Ремонт улицы Вокзальной в Пскове планируют завершить до конца июля

Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина

С 15 июля будет частично перекрыт проезд на участке от Октябрьского проспекта до магазина «Эльдорадо». При выезде с виадука поворот в сторону магазина станет недоступен, однако автомобилисты смогут свернуть к вокзалу непосредственно с Октябрьского проспекта. К пятнице, 18 июля, планируется восстановить поворот с виадука на Вокзальную.

В пятницу же подрядчик временно перекроет отрезок от Октябрьского проспекта до пересечения с улицей Речной. В этот период поворот с проспекта к железнодорожному вокзалу будет закрыт, для объезда предлагается использовать улицу Бастионную. 

Полное окончание всех работ запланировано до конца июля.

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