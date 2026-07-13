Долг по штрафу обернулся для жительницы Великих Лук обязательными работами

Жительницу Великих Лук привлекли к административной ответственности за несвоевременную оплату штрафа. Как сообщили в УФССП России по Псковской области, суд назначил ей наказание в виде 20 часов обязательных работ.

Ранее 30-летняя женщина была лишена водительских прав на 1,5 года и оштрафована на 45 тысяч рублей за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Несмотря на вступление постановления в законную силу, штраф она не оплатила.

На судебном заседании нарушительница признала вину. Она пояснила, что не имеет официального дохода, воспитывает двоих несовершеннолетних детей и имеет кредитные обязательства. Суд учёл эти обстоятельства и назначил ей обязательные работы.

После возбуждения исполнительного производства судебный пристав направил женщину в одну из управляющих компаний. Сейчас она занимается уборкой придомовых и общественных территорий.

В ведомстве напомнили, что несвоевременная оплата штрафов может повлечь более строгие меры — от удвоения суммы до административного ареста или обязательных работ.