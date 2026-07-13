Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Долг по штрафу обернулся для жительницы Великих Лук обязательными работами

13 июля 2026 года, 17:29

Жительницу Великих Лук привлекли к административной ответственности за несвоевременную оплату штрафа. Как сообщили в УФССП России по Псковской области, суд назначил ей наказание в виде 20 часов обязательных работ.

Долг по штрафу обернулся для жительницы Великих Лук обязательными работами

Фото: pxhere.com

Ранее 30-летняя женщина была лишена водительских прав на 1,5 года и оштрафована на 45 тысяч рублей за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Несмотря на вступление постановления в законную силу, штраф она не оплатила.

На судебном заседании нарушительница признала вину. Она пояснила, что не имеет официального дохода, воспитывает двоих несовершеннолетних детей и имеет кредитные обязательства. Суд учёл эти обстоятельства и назначил ей обязательные работы.

После возбуждения исполнительного производства судебный пристав направил женщину в одну из управляющих компаний. Сейчас она занимается уборкой придомовых и общественных территорий.

В ведомстве напомнили, что несвоевременная оплата штрафов может повлечь более строгие меры — от удвоения суммы до административного ареста или обязательных работ.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Стадион «Машиностроитель» в Пскове полностью закроют на неделю из-за концерта «Ленинграда»
Один человек погиб и еще 27 пострадали в результате ДТП в Пскове
Жительницу Великолукского района обязали вернуть деньги за похищенные машины
У носухи Ванильки из «Птичьего дворика» родились первые малыши
21 новую консоль в виде герба установят на улицах Пскова
15 единиц оружия изъяли росгвардейцы за неделю в Псковской области
В Пскове устанавливают 50-метровый флагшток
599 жалоб подали жители Псковской области в Роспотребнадзор за полгода
Пскович стал лучшим в первенстве России U16 по лёгкой атлетике

Комментарии

Авторизация
No comments
Сила примера

Общество
17 июля 09:29

Сила примера

Как псковские блогеры вдохновляют на заботу о природе и занятия спортом
Дорогу зелёным

Общество
14 июля 12:38

Дорогу зелёным

Как эколог из Пскова покорила Камчатку
Дышите — не дышите

Общество / Здоровье
10 июля 14:36

Дышите — не дышите

Аллерголог — о насморке, который не проходит годами