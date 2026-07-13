Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Опубликована программа фестиваля «Ольгин град. У истоков Святой Руси» в Пскове

13 июля 2026 года, 17:34

24 июля у стен Свято-Троицкого кафедрального собора пройдет I ежегодный фестиваль «Ольгин град: у истоков Святой Руси». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Опубликована программа фестиваля «Ольгин град. У истоков Святой Руси» в Пскове

Фото: Псковская епархия

Фестиваль откроется в 12:00. На площадке мероприятия планируются ярмарка, мастер-классы, VR-площадки, лучный тир, детская площадка, фотовыставка и площадка исторической реконструкции.

Также в программе заявлено:

12:30-13:15 – молебен святой княгине Ольге на вечевой площади;

12:30-13:15 – лекция «Псков и княгиня Ольга» (второй этаж дома причта);

13:30-15:00 – народно-фольклорный концерт;

15:00-15:40 – лекция «Княгиня Ольга и христианство» (второй этаж дома причта);

15:40-16:00 – работа интерактивных площадок;

16:00-16:40 – лекция «Псков — город, который никогда не был побежден» (второй этаж дома причта);

17:00-18:30 – вечерний концерт «Пою тебя сквозь давность тех веков», посвященный дню памяти святой равноапостольной княгини Ольги;

Закрытие фестиваля запланировано на 19:00.

«Княгиня Ольга, наша землячка, основательница и небесная покровительница Пскова. Именно с этим местом, с этим берегом связан её выбор: здесь она увидела благословенный знак и повелела заложить храм, который спустя века стал главным собором Псковской земли. Фестиваль «Ольгин град» — это наш способ сказать: мы помним, мы гордимся, мы продолжаем», – отметили организаторы. 

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Стадион «Машиностроитель» в Пскове полностью закроют на неделю из-за концерта «Ленинграда»
Один человек погиб и еще 27 пострадали в результате ДТП в Пскове
Жительницу Великолукского района обязали вернуть деньги за похищенные машины
У носухи Ванильки из «Птичьего дворика» родились первые малыши
21 новую консоль в виде герба установят на улицах Пскова
15 единиц оружия изъяли росгвардейцы за неделю в Псковской области
В Пскове устанавливают 50-метровый флагшток
599 жалоб подали жители Псковской области в Роспотребнадзор за полгода
Пскович стал лучшим в первенстве России U16 по лёгкой атлетике

Комментарии

Авторизация
No comments
Сила примера

Общество
17 июля 09:29

Сила примера

Как псковские блогеры вдохновляют на заботу о природе и занятия спортом
Дорогу зелёным

Общество
14 июля 12:38

Дорогу зелёным

Как эколог из Пскова покорила Камчатку
Дышите — не дышите

Общество / Здоровье
10 июля 14:36

Дышите — не дышите

Аллерголог — о насморке, который не проходит годами