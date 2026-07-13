Опубликована программа фестиваля «Ольгин град. У истоков Святой Руси» в Пскове

24 июля у стен Свято-Троицкого кафедрального собора пройдет I ежегодный фестиваль «Ольгин град: у истоков Святой Руси». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Фестиваль откроется в 12:00. На площадке мероприятия планируются ярмарка, мастер-классы, VR-площадки, лучный тир, детская площадка, фотовыставка и площадка исторической реконструкции.

Также в программе заявлено:

12:30-13:15 – молебен святой княгине Ольге на вечевой площади;

12:30-13:15 – лекция «Псков и княгиня Ольга» (второй этаж дома причта);

13:30-15:00 – народно-фольклорный концерт;

15:00-15:40 – лекция «Княгиня Ольга и христианство» (второй этаж дома причта);

15:40-16:00 – работа интерактивных площадок;

16:00-16:40 – лекция «Псков — город, который никогда не был побежден» (второй этаж дома причта);

17:00-18:30 – вечерний концерт «Пою тебя сквозь давность тех веков», посвященный дню памяти святой равноапостольной княгини Ольги;

Закрытие фестиваля запланировано на 19:00.

«Княгиня Ольга, наша землячка, основательница и небесная покровительница Пскова. Именно с этим местом, с этим берегом связан её выбор: здесь она увидела благословенный знак и повелела заложить храм, который спустя века стал главным собором Псковской земли. Фестиваль «Ольгин град» — это наш способ сказать: мы помним, мы гордимся, мы продолжаем», – отметили организаторы.