164 дерева убрали с ЛЭП в Псковской области после шторма

164 дерева убрали с линий электропередачи в Псковской области после шторма. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе филиала «Россети Северо-Запад».

Последствия циклона с ливнем, грозой и сильным ветром ликвидируют в круглосуточном режиме. Псковский филиал «Россети Северо-Запад» действует в особом режиме. Работают 79 бригад. Задействовано 79 единиц техники.

Граждан призывают строго соблюдать правила техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

О нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно сообщить по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220 (короткий номер для мобильных телефонов — 220).