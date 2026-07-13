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Общество

164 дерева убрали с ЛЭП в Псковской области после шторма

13 июля 2026 года, 16:55

164 дерева убрали с линий электропередачи в Псковской области после шторма. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе филиала «Россети Северо-Запад».

164 дерева убрали с ЛЭП в Псковской области после шторма

Фото: «Россети Северо-Запад»

Последствия циклона с ливнем, грозой и сильным ветром ликвидируют в круглосуточном режиме. Псковский филиал «Россети Северо-Запад» действует в особом режиме. Работают 79 бригад. Задействовано 79 единиц техники.

Граждан призывают строго соблюдать правила техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

О нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно сообщить по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220 (короткий номер для мобильных телефонов — 220).

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