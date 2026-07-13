Свет восстановили энергетики в пяти округах Псковской области

Энергетики восстановили электроснабжение в десяти округах Новгородской и Псковской областей после штормов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе «Россети Северо-Запад».

Энергетики продолжают работать в круглосуточном режиме.

Свет восстановили в Красногородском, Локнянском, Островском, Печорском и Пушкиногорском округах Псковской области, а также в Волотовском, Пестовском, Солецком, Старорусском и Шимском округах Новгородской области.

Новгородский и Псковский филиалы «Россети Северо-Запад» работают в особом режиме. Все силы и средства мобилизованы.

Энергетики напомнили о необходимости строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220 (короткий номер для мобильных телефонов — 220).