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Общество

Женщину насмерть сбил поезд в Псковской области

13 июля 2026 года, 15:55

В Псковской области женщина погибла под колесами поезда. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО. Проводится проверка.

Женщину насмерть сбил поезд в Псковской области

Фото: pxhere.com

Правоохранители получили сообщение о том, что на железнодорожных путях на перегоне Вешки – Карамышево человек попал под поезд.

Пострадавшую установили, ей оказалась 57-летняя женщина. Она находилась слишком близко к железнодорожному полотну и не заметила приближающийся поезд.

Машинист подавал звуковые сигналы и попытался затормозить, но расстояния не хватило. Трагедия произошла ночью, машинист не сразу смог разглядеть человека.

От полученных травм женщина скончалась.

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