Женщину насмерть сбил поезд в Псковской области

В Псковской области женщина погибла под колесами поезда. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО. Проводится проверка.

Правоохранители получили сообщение о том, что на железнодорожных путях на перегоне Вешки – Карамышево человек попал под поезд.

Пострадавшую установили, ей оказалась 57-летняя женщина. Она находилась слишком близко к железнодорожному полотну и не заметила приближающийся поезд.

Машинист подавал звуковые сигналы и попытался затормозить, но расстояния не хватило. Трагедия произошла ночью, машинист не сразу смог разглядеть человека.

От полученных травм женщина скончалась.