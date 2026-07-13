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Общество

Врач Татьяна Пистрая: Одномоментная аллергия может пройти бесследно, но хронические формы требуют пожизненного наблюдения

13 июля 2026 года, 15:23

Врач-аллерголог-пульмонолог Татьяна Пистрая в эфире радиостанции «Серебряный дождь» разъяснила разницу между острой аллергической реакцией и хроническими заболеваниями, предупредив о риске рецидивов даже после длительной ремиссии.

Врач Татьяна Пистрая: Одномоментная аллергия может пройти бесследно, но хронические формы требуют пожизненного наблюдения

Фото Екатерины Ивановой

Специалист отметила, что, если аллергия возникла однократно, например, на продукт питания или лекарство, после исключения аллергена она может больше никогда не повториться. Однако хронические состояния, такие как аллергический ринит и бронхиальная астма, требуют особого контроля.

«Если был поставлен диагноз бронхиальная астма у ребенка в детстве, мы не снимаем его практически никогда. Мы ставим диагноз «состояние ремиссии». Никто не дает гарантии, что при стечении неблагоприятных обстоятельств заболевание не проявится с новой силой, иногда более тяжелой», — пояснила Татьяна Пистрая.

Она добавила, что часто пациенты ошибочно считают себя выздоровевшими, однако при смене работы, стрессе или контакте с химическими веществами симптомы могут вернуться.

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