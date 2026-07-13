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Общество

Аллерголог назвала аллергию «болезнью цивилизации» и связала рост заболеваемости с урбанизацией

13 июля 2026 года, 14:55

Рост числа аллергических заболеваний в мире напрямую связан с урбанизацией, использованием ненатуральных продуктов питания и синтетических материалов в строительстве. Такое мнение в эфире радиопрограммы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» высказала врач-аллерголог-пульмонолог Татьяна Пистрая.

Аллерголог назвала аллергию «болезнью цивилизации» и связала рост заболеваемости с урбанизацией

Фото: pxhere.com

Она отметила, что за время ее практики количество пациентов с аллергией значительно увеличилось во всех возрастных группах. «Аллергия с годами становится все больше и больше распространенным заболеванием. Это является платой за комфортное существование, за урбанизацию, за избыток всего на полках магазинов», — заявила Пистрая.

Врач обратила внимание, что даже привычные продукты, включая молочные продукты, сладости и мясо, часто не являются натуральными. Кроме того, на здоровье влияют материалы для ремонта помещений и качество воды. По ее словам, улучшение диагностики также приводит к росту выявляемости, однако значительное число пациентов по-прежнему не знают о своем диагнозе и не получают необходимого лечения.

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