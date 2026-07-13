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Общество

В MAX заработали комментарии в публичных и приватных каналах

13 июля 2026 года, 14:29

Национальный мессенджер MAX внедрил новую функцию, позволяющую пользователям оставлять комментарии к постам. Пока опция активируется по желанию авторов каналов и доступна на Android, в десктопной и веб-версиях приложения.

В MAX заработали комментарии в публичных и приватных каналах

Фото: MAX

С запуском обновления подписчики получили возможность видеть счётчик комментариев под публикацией и отвечать на сообщения в формате replay, а владельцы каналов — общаться со своей аудиторией от имени сообщества. В ближайшее время функциональность расширят: планируется добавить реакции на реплики и отправку медиафайлов.

Ранее MAX разрешил всем пользователям, подтвердившим личность через Цифровой ID, создавать публичные каналы. Эта возможность вызвала ажиотаж: за первые сутки было зарегистрировано 10 тысяч новых публичных сообществ. Кроме того, у авторов появился инструмент для смены статуса канала — приватный теперь можно перевести в публичный, выбрав соответствующий пункт в настройках и задав уникальную ссылку.

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