График выполнения рейса Сочи – Псков – Сочи изменится на месяц

График выполнения рейса А45135-А45136 Сочи – Псков – Сочи по субботам изменится на месяц с 25 июля по 29 августа. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Азимута.

Вылет из Сочи планируется в 08:05, а прилет в аэропорт Пскова в 12:10.

А вот вылет из аэропорта Псков будет проводиться в 13:10. В Сочи воздушное судно будет прибывать в 17:30.