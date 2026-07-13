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Общество

График выполнения рейса Сочи – Псков – Сочи изменится на месяц

13 июля 2026 года, 12:29

График выполнения рейса А45135-А45136 Сочи – Псков – Сочи по субботам изменится на месяц с 25 июля по 29 августа. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Азимута.

График выполнения рейса Сочи – Псков – Сочи изменится на месяц

Фото: Дарья Хваткова

Вылет из Сочи планируется в 08:05, а прилет в аэропорт Пскова в 12:10.

А вот вылет из аэропорта Псков будет проводиться в 13:10. В Сочи воздушное судно будет прибывать в 17:30.

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