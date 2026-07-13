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Общество

79-летний великолучанин ответит за героин, найденный у него 15 лет назад

13 июля 2026 года, 11:59

Сотрудники прокуратуры Великих Лук направили в суд уголовное дело в отношении мужчины, который 15 лет скрывался от правоохранителей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе прокуратуры.

79-летний великолучанин ответит за героин, найденный у него 15 лет назад

Фото: pxhere.com

Мужчина предстанет перед судом за хранение героина, обнаруженного при обыске ещё в 2009 году.

Как установило следствие, 15 лет назад в доме у великолучанина были обнаружены и изъяты три свёртка с запрещённым веществом. Однако сразу после возбуждения дела фигурант исчез, и его объявили в федеральный розыск. Спустя 15 лет его удалось отыскать в Краснодарском крае, где пожилой мужчина проживал, используя поддельные документы. В настоящее время он уже отбывает наказание в местах лишения свободы за другое преступление.

После того как личность и местонахождение обвиняемого были подтверждены, расследование возобновили. Прокурор города утвердил обвинительное заключение. Дело передано в суд для рассмотрения по существу. За хранение героина в значительном размере фигуранту грозит до трёх лет лишения свободы.

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