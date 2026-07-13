Дедовичи присоединились к акции «Единой России» по сбору книг

В Дедовичах местные жители и партийцы ЕР присоединились к акции по сбору книг для школьных библиотек. Об этом сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия».

Секретарь местного отделения партии Борис Васильев выбрал из своей домашней библиотеки и подготовил для школьников 56 книг. Член партии Вера Федорова отобрала из своих книг 47, включая книги для внеклассного чтения, литературу из школьной программы и познавательные издания. К акции также присоединились другие неравнодушные жители поселка Дедовичи.

Акция по сбору литературы для школьных библиотек муниципальных округов Псковской области продлится до 31 июля. Проект реализуется «Единой Россией» совместно с фондом «Земляки» и при поддержке регионального отделения Союза машиностроителей России.

В особенности будут рады произведениям школьной программы, книгам для внеклассного чтения, энциклопедиям, познавательной литературе и учебным изданиям в хорошем состоянии.

Пункты приема – общественные приемные «Единой России».