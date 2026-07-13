Ряд объектов Псковского музея-заповедника временно недоступен для туристов

13 и 14 июля часть музейных пространств Псковского музея-заповедника уходит на плановый перерыв. Об этом «АиФ-Псков» сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

13 июля для посещения закрыты Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря, Поганкины палаты, главное здание музея-заповедника с картинной галереей, а также музеи-усадьбы Мусоргского, Ковалевской и Римского-Корсакова, мемориальные музеи Спегальского и Ленина, Музей истории города Печоры.

Остаются открытыми открыты Варлаамовский угол с экспозицией «Лев против орла», весь ансамбль Псковского кремля с действующими там выставками, палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза), Двор Постникова и Покровская башня.

В понедельник, 14 июля, выходной день наступит во Дворе Постникова, палатах у Сокольей башни, а также в мемориальных квартирах Спегальского и Ленина.