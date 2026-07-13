Участок дублёра Крестовского шоссе перекрыли в Пскове до 17 июля

Участок дублёра Крестовского шоссе перекрыли в Пскове на пять дней с 13 по 17 июля. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации города.
Участок дублёра Крестовского шоссе перекрыли в Пскове на пять дней с 13 по 17 июля. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации города.
Ограничения ввели на участке дороги вблизи Крестовского шоссе, 23 и улицы Временной.
Для объезда предлагается использовать Крестовское шоссе.
В администрации призвали учитывать полученную информацию при планировании поездок.