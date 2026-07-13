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Общество

2,7 млн рублей выделят на реализацию восьми псковских проектов-победителей конкурса «Росмолодёжь.Гранты»

13 июля 2026 года, 09:47

Восемь проектов получат поддержку по результатам конкурса «Росмолодёжь.Гранты», прошедшего в рамках Форума молодых семей Псковской области. На их реализацию направят около 2,7 млн рублей. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём канале MAX.

2,7 млн рублей выделят на реализацию восьми псковских проектов-победителей конкурса «Росмолодёжь.Гранты»

Канал губернатора Михаила Ведерникова в MAX

«Проекты самой разной направленности: от проведения праздника семейных традиций, фестивалей и молодёжных интенсивов до создания игровой академии социальных навыков и молодёжной стрим-лаборатории», – отметил глава региона и добавил, что все они посвящены семейным ценностям и традициям. Подобные начинания поддерживает президентский нацпроект «Молодёжь и дети».

«Поздравляю победителей и желаю успешно воплотить идеи», – заключил Михаил Ведерников.  

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