Об уменьшении очередей на АЗС в Псковской области заявил Михаил Ведерников

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подвёл первые итоги работы нового порядка заправки автомобилей на АЗС в своем канале MAX. По его словам, ситуация на станциях постепенно стабилизируется, однако послабления для магистральных АЗС вводить преждевременно.

Глава региона отметил, что мониторинг обстановки ведётся по всей области, включая отдалённые районы и Великие Луки. Хотя очереди на заправках ещё сохраняются, их масштаб значительно сократился по сравнению с прошлыми выходными.

Михаил Ведерников отметил, что знает, что обновлённая схема подходит не всем и порой мешает залить бак именно в тот день, когда это необходимо. Тем не менее от жителей поступает много слов благодарности за то, что они наконец-то смогли приобрести топливо. «Здесь важно сохранять взаимное уважение и помнить: задача – не создать кому-то трудности, а сделать так, чтобы топливо было доступно как можно большему числу людей», – подчеркнул губернатор.

Он также прокомментировал предложения сделать исключение для АЗС, расположенные вдоль федеральных трасс. По словам губернатора, в условиях Псковской области это невозможно, так как во многих муниципалитетах единственная доступная заправка находится именно на магистрали. Исключение таких станций из действующего порядка грозит оставить местных жителей вообще без горючего.

Ситуация остаётся на контроле.