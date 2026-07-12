Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

В Псковской области из-за грозы и порывистого ветра энергетики перешли работать в режим повышенной готовности

12 июля 2026 года, 15:14

В Псковской области из-за грозы и порывистого ветра энергетики перешли работать в режим повышенной готовности. Как сообщается в группе «Россети Северо-Запад», ожидается, что непогода продержится до конца следующего дня.

В филиале «Россети Северо-Запад» сообщили, что к возможным аварийным ситуациям готовы 89 бригад и 89 единиц спецтехники. Для обеспечения резервного электроснабжения задействуют 131 дизельный генератор суммарной мощностью 3,4 МВт — в первую очередь для социально значимых объектов.

Жителей просят соблюдать меры безопасности рядом с энергообъектами: не подходить к оборванным линиям электропередачи ближе, чем на 8 метров, и самостоятельно не восстанавливать подачу электроэнергии.

Информацию об отключениях и повреждениях можно передать по круглосуточному телефону «Россети» 8-800-220-0-220 или по короткому номеру 220.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Стадион «Машиностроитель» в Пскове полностью закроют на неделю из-за концерта «Ленинграда»
Один человек погиб и еще 27 пострадали в результате ДТП в Пскове
Жительницу Великолукского района обязали вернуть деньги за похищенные машины
У носухи Ванильки из «Птичьего дворика» родились первые малыши
21 новую консоль в виде герба установят на улицах Пскова
15 единиц оружия изъяли росгвардейцы за неделю в Псковской области
В Пскове устанавливают 50-метровый флагшток
599 жалоб подали жители Псковской области в Роспотребнадзор за полгода
Пскович стал лучшим в первенстве России U16 по лёгкой атлетике

Комментарии

Авторизация
No comments
Сила примера

Общество
17 июля 09:29

Сила примера

Как псковские блогеры вдохновляют на заботу о природе и занятия спортом
Дорогу зелёным

Общество
14 июля 12:38

Дорогу зелёным

Как эколог из Пскова покорила Камчатку
Дышите — не дышите

Общество / Здоровье
10 июля 14:36

Дышите — не дышите

Аллерголог — о насморке, который не проходит годами