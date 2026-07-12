В Псковской области из-за грозы и порывистого ветра энергетики перешли работать в режим повышенной готовности. Как сообщается в группе «Россети Северо-Запад», ожидается, что непогода продержится до конца следующего дня.

В филиале «Россети Северо-Запад» сообщили, что к возможным аварийным ситуациям готовы 89 бригад и 89 единиц спецтехники. Для обеспечения резервного электроснабжения задействуют 131 дизельный генератор суммарной мощностью 3,4 МВт — в первую очередь для социально значимых объектов.

Жителей просят соблюдать меры безопасности рядом с энергообъектами: не подходить к оборванным линиям электропередачи ближе, чем на 8 метров, и самостоятельно не восстанавливать подачу электроэнергии.

Информацию об отключениях и повреждениях можно передать по круглосуточному телефону «Россети» 8-800-220-0-220 или по короткому номеру 220.