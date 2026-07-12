На Псковскую область идут грозовые дожди. Об этом сообщается в официальном канале РСЧС по Псковской области.
По сообщениям ведомства, грозы с кратковременным усилением ветра ожидаются, начиная с западных районов.
На Псковскую область идут грозовые дожди. Об этом сообщается в официальном канале РСЧС по Псковской области.
По сообщениям ведомства, грозы с кратковременным усилением ветра ожидаются, начиная с западных районов.
Порывы ветра могут доходить до 15-20 метров в секунду. Возможны ливни и град.
Ухудшение погодных условия ожидается во второй половине дня.
Жителей просят быть предельно внимательными, в случае непредвиденных ситуаций звонить по телефону 112.