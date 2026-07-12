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Общество / Семья

В Пустошкинском районе впервые состоялась торжественная церемония имянаречения

12 июля 2026 года, 17:44

В отделе ЗАГС администрации Пустошкинского муниципального округа впервые состоялась торжественная церемония имянаречения. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил глава округа Юрий Кравцов.

В рамках мероприятия свидетельство о рождение Мирославы и Златославы Журавлевых вручили их родителям - Алине и Юрию.

В Пустошкинском районе впервые состоялась торжественная церемония имянаречения

фото со страницы Юрия Кравцова

Глава округа лично поздравил семью с радостным событием. Он отметил, что рождение двух дочерей — это двойная радость и больше поводов для счастья, пожелал детям здоровья и благополучия, а также крепкой сестринской дружбы и родительской поддержки.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил о введение такой церемонии. По его словам, это возвращение к традиции, когда присвоение имени ребёнку проходит в праздничной атмосфере.

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