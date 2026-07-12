В Пустошкинском районе впервые состоялась торжественная церемония имянаречения

В отделе ЗАГС администрации Пустошкинского муниципального округа впервые состоялась торжественная церемония имянаречения. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил глава округа Юрий Кравцов.

В рамках мероприятия свидетельство о рождение Мирославы и Златославы Журавлевых вручили их родителям - Алине и Юрию.