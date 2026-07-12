В Пустошкинском районе впервые состоялась торжественная церемония имянаречения

В отделе ЗАГС администрации Пустошкинского муниципального округа впервые состоялась торжественная церемония имянаречения. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил глава округа Юрий Кравцов.
В рамках мероприятия свидетельство о рождение Мирославы и Златославы Журавлевых вручили их родителям - Алине и Юрию.
фото со страницы Юрия Кравцова
Глава округа лично поздравил семью с радостным событием. Он отметил, что рождение двух дочерей — это двойная радость и больше поводов для счастья, пожелал детям здоровья и благополучия, а также крепкой сестринской дружбы и родительской поддержки.
Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил о введение такой церемонии. По его словам, это возвращение к традиции, когда присвоение имени ребёнку проходит в праздничной атмосфере.