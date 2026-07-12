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Общество / Здоровье

Псковский аллерголог назвала основные летние аллергены

12 июля 2026 года, 13:45

К середине лета в средней полосе России набирает силу цветение луговых и сорных растений — именно в этот период обостряется аллергия. Об этом рассказала врач-аллерголог-пульмонолог Татьяна Пистрая в эфире программы «Анамнез», выход которой был приурочено ко Всемирному дню борьбы с аллергией.

Как пояснила специалист, период пыления начинается еще ранней весной — с ольхи и березы, относящихся к числу наиболее агрессивных аллергенов. «В дождливую погоду на поверхности лужи появляется желтый налет — это березовая пыльца», — рассказала врач. По ее словам, в сухую и ветреную концентрацию пыльцы в воздухе растет, а дождь, напротив, вызывает облегчение аллергикам.

Псковский аллерголог назвала основные летние аллергены

Следующий всплеск наступает в мае-июне - с началом цветения луговых трав. Ближе к августу зацветают полынь и амброзия, ареал которых из-за потепления климата смещается все дальше на север. 

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