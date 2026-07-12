В Пскове возобновили работу автозаправочные станции «Татнефть». Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в мессенджере Макс.

Он напомнил, что ранее продажа бензина на АЗС этой сети временно приостановилась из-за логистических сложностей, однако сейчас вопрос с поставками урегулирован. По словам главы региона, объемы поступающего в регион топлива увеличились, что привело к немедленному включению сети.

Ранее Ведерников отметил, что ситуация с топливом в Псковской области остается сложной, но не критической.

С 10 июля в тестовом режиме действует система заправки по чётным и нечётным номерам автомобилей. Первый день работы по новым правилам прошёл без серьёзных сбоев.