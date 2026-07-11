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Общество

1 августа в Пскове стартует конкурс на «Лучшее летнее оформление»

11 июля 2026 года, 18:00

Конкурс на «Лучшее летнее оформление» запустят в Пскове с 1 августа. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем канале в мессенджере МАХ.

1 августа в Пскове стартует конкурс на «Лучшее летнее оформление»

Фото из канала Михаила Ведерникова в МАХ

По его словам, проведут его в рамках нового туристического проекта «Псковские каникулы». Жителей региона приглашают проявить творческих подход, создав уютную атмосферу и подарив хорошее настроение как жителям, так и гостям Пскова.

«Для этого нужно украсить фасад, витрину или входную группу здания, используя наш разработанный брендбук «Псковские каникулы»», – отметил Михаил Ведерников.

«Лучшее летнее оформление» оценят в следующих номинациях: «социальные объекты: школы, детские сады, учреждения спорта, культуры, здравоохранения и другие», «организации гостиничного и ресторанного бизнеса» и «объекты торговли, сервиса и услуг». Лучшие получат премии в размере от 100 до 250 тысяч рублей.

Отдельная номинация конкурса – «Народная инициатива». «В ней оценим оформление балконов, лоджий, окон квартир и придомовых территорий. Лучших участников наградим премиями от 50 до 100 тысяч рублей», – подчеркнул губернатор.

Прием заявок будет проводится с 1 августа по 15 сентября. Работы оценят двумя способами: для предприятий и организаций – экспертным жюри, а в номинации «Народное признание» лучший из лучших будет определен интернет-голосованием.

Итоги конкурса «Лучшее летнее оформление» будут подведены уже в октябре.

Для участия в нем нужно отправить заявку с фото- и видеоматериалами на почту konkurs@pskovadmin.ru. Вопросы по телефонам: +7 (8112) 29-10-67, +7 (8112) 29-10-71.

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