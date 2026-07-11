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Общество

Михаил Ведерников поблагодарил волонтеров и дружинников за работу на АЗС

11 июля 2026 года, 14:28

За работу на АЗС дружинников и волонтеров поблагодарил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом глава региона написал в своем канале в МАХ.


По его словам, дружинники и волонтеры начали работать на автозаправках с начала действия новых правил, помогая разводить потоки машин и поддерживать порядок.

Общественники, в частности, раздают там листовки с информацией, инструктируют водителей и, при необходимости, оказывают содействие сотрудникам АЗС.

«По отзывам, которые получаю, с появлением волонтёров и дружинников процесс стал более организованным и спокойным», – отметил Михаил Ведерников.

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