Аллерголог развеяла миф о тополином пухе

Тополиный пух, который традиционно обвиняют в летней аллергии, на самом деле не является аллергеном из-за своего крупного размера, однако выполняет роль переносчика пыльцы злаковых трав. Об этом в эфире программы «Анамнез» на «Серебряном дожде» рассказала врач-пульмонолог, аллерголог Татьяна Пистрая.

«Сам по себе тополиный пух не является аллергеном, потому что у него очень крупная структура. Он переносит на себе пыльцу тех злаковых трав, которые в этот период цветут», – пояснила специалист.

Татьяна Пистрая, в частности, описала механизм: пух летает, падает на землю, собирает невидимую глазу пыльцу трав, а затем контактирует с одеждой и кожей человека, вызывая раздражение и чихание. При этом у некоторых людей может быть аллергия и на сам тополь, но это случается значительно реже.

«Он просто щекочет нос, и поэтому мы связываем этот период с аллергией на тополиный пух, но по умолчанию мы должны понимать, что он что-то подобрал по дороге и принес нам», – пояснила врач, посоветовав аллергикам в период летания пуха чаще проводить влажную уборку и использовать барьерные средства для носа.