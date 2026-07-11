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Общество

Псковская область стала одним из лидеров по развитию беспилотных технологий

11 июля 2026 года, 15:50

Псковская область стала одним из лидеров по развитию беспилотных технологий. Высокую оценку региону министр промышленности и торговли России Антон Алиханов дал на XVI Международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Об этом в своем канале в МАХ сообщил губернатор Михаил Ведерников.

Псковская область стала одним из лидеров по развитию беспилотных технологий

Фото: канал Михаила Ведерникова в МАХ

По его словам, в разработанном по поручению президента Владимира Путина рейтинга учитывались в общей сложности 29 различных показателей, в числе которых, например, объем рынка услуг БПЛА и скорость выдачи разрешений.

Михаил Ведерников напомнил, что беспилотные летательные аппараты активно используются в Псковской области в самых разных сферах: для проведения мониторинга лесопожарной обстановки, внесения удобрений, ликвидации очагов борщевика. Успешно осваивает данное перспективное направление и молодежь.

Губернатор обратил внимание на то, что в 2025 году учащиеся «Кванториума» заняли второе место в треке «Логистические системы с БАС» на интенсиве «Архипелаг». В этом команда «AeroPskov» стала абсолютным победителем Национальной технологической олимпиады по профилю «Летающая робототехника». Воспитанник «Кванториума» Алексей Сергеев победил еще и в индивидуальном зачете.

«Развитие беспилотных технологий и создание условий для обучения ребят в этом направлении – задача президентского нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». Обучая школьников в «Кванториуме», мы готовим топовые кадры для технологического суверенитета нашей страны», – подытожил глава региона.

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