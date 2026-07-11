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Общество

Вода у пляжей в Пскове и Великих Луках не соответствует требованиям СанПиН

11 июля 2026 года, 15:03

Вода у пляжей в Пскове и Великих Луках не соответствует требованиям СанПиН. Об этом «Псковской правде» сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

Вода у пляжей в Пскове и Великих Луках не соответствует требованиям СанПиН

Фото редакции

По данным на 10 июля, специалисты отобрали 55 проб воды по микробиологическим показателям и 22 – по санитарно-химическим показателям, а также 32 пробы почвы (песка) по паразитологическим и микробиологическим показателям.

Как показали результаты лабораторных исследований, на городском пляже Великих Лук (река Ловать) качество воды и песка не отвечает требованиям СанПиН по микробиологическим показателям. По ним же качество воды не соответствует норме в реке Великой у городского пляжа Пскова у улицы Красноармейской, а также в озере Балаздынь у детского оздоровительного лагеря «Березка» в Великолукском районе.

«Эти акватории не пригодны для купания. Управление проинформировало Администрацию городов Псков и Великие Луки, а также руководство ДОЛ «Березка» о необходимости принять меры для ограничения эксплуатации зоны рекреации», – подчеркнули в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасности здоровья отдыхающих получили 20 из 26 рекреационных зон. Они могут использоваться в текущий летний сезон.

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