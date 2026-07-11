Кастинг актеров массовых сцен для фестиваля «Псковские каникулы» пройдет в Пскове, сообщили «Псковской правде» в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

По словам организаторов, для «Псковских каникул» ищут мальчиков и девочек в возрасте 7-10 лет, а также мужчин и женщин в возрасте 18-60 лет, которые хотят окунуться в атмосферу праздника и подарить всем зрителям яркие эмоции.

Кастинг пройдет в Креативном пространстве «Лофт», расположенном на улице Спортивной, 1Б в Пскове, с 13 по 17 июля в период с 10:00 до 17:00.

Сам фестиваль пройдет на Псковской набережной с 31 июля по 2 августа.

«Не упустите возможность стать частью масштабного события и получить незабываемый опыт! По всем вопросам обращайтесь 8-911-35-00-888 Дмитрий», – обратились к желающим в Театрально-концертной дирекции Псковской области.