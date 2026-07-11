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Общество / Здоровье

Аллерголог: Грибковую аллергию и реакцию на лекарства не стоит путать с пыльцой

11 июля 2026 года, 12:17

Аллергические заболевания не ограничиваются реакцией на пыльцу и продукты – существуют также лекарственная, инфекционная аллергия и аллергия на грибки, о которых пациенты часто забывают. На это обратила внимание врач- пульмонолог, аллерголог Татьяна Пистрая в эфире программы «Анамнез» на «Серебряном дожде».

Аллерголог: Грибковую аллергию и реакцию на лекарства не стоит путать с пыльцой

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По словам специалиста, на сегодняшний день в обществе сложился стереотип, что аллергия – это всегда либо «чихаю на цветение», либо «сыпь на апельсины». 

Однако спектр намного шире. «Есть разные виды: лекарственная аллергия, хроническая крапивница, инфекционная аллергия. Механизмы развития у них разные, и подходы к лечению тоже», – пояснила Татьяна Пистрая.

Она также разграничила понятия истинной аллергии и аутоиммунных заболеваний. Многие пациенты путают их, считая, что их организм «восстает против самого себя». На самом деле при аллергии идет выработка специфических иммуноглобулинов Е на чужеродные белки, тогда как при аутоиммунных патологиях антитела направлены против собственных тканей. «Истинная аллергия – это не аутоиммунное заболевание, а извращенная реакция на белки извне», – подчеркнула врач-аллерголог.

Отдельно гостья радиоэфира рекомендовала не ставить себе диагнозы самостоятельно, а при любых подозрениях необходимо проходить полное обследование у профильного специалиста, чтобы не тратить время на неправильное лечение.

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