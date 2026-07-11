Михаил Ведерников: Иностранные авто заправляются по тому же принципу, что и российские

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников дал поручение усилить контроль за посещением региональных АЗС автомобилями с иностранными государственными номерами. Соответствующее заявление он сделал в своем канале в МАХ.

По словам главы региона, основное внимание уделяется приграничным территориям, где сосредоточен основной поток такого транспорта, прежде всего из стран, отнесенных к недружественным.

Михаил Ведерников разъяснил, что на данный момент каких-либо ограничений для владельцев автомобилей с иностранными номерами не действует – они заправляются в том же порядке, что и российские водители.

Однако добавил, что при обнаружения устойчивой практики, когда иностранцы приезжают в Псковскую область систематически и в больших количествах только ради топлива, региональные власти будут принимать отдельные меры по урегулированию этой ситуации.