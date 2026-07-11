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Общество

Как быть, если не успел заправиться до полуночи, рассказал псковский губернатор

11 июля 2026 года, 09:47

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников объяснил, как быть автомобилистам, которые встали в очередь на автозаправочные станции в 23:00 и до полуночи заправиться не успели. Об этом он написал в своем канале в национальном мессенджере МАХ.

Как быть, если не успел заправиться до полуночи, рассказал псковский губернатор

Фото из канала Михаила Ведерникова в МАХ

По словам главы регионы, в этом случае многое зависит непосредственно от сотрудников автозаправок. Они же, как правило, готовы пойти на встречу автомобилистам.

Чтобы избежать злоупотреблений в такой обстановке, Михаил Ведерников предложил ограничиться территорией АЗС. Если водитель на неё заехал, услугу должны оказать.

«Наши дружинники, волонтеры будут следить за временем, очередями и предупреждать водителей», – подчеркнул губернатор.

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