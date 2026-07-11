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Общество

Жителей Псковской области не будут переводить на удаленную работу из-за ситуации с топливом

11 июля 2026 года, 09:20

Жителей Псковской области не будут переводить на удаленную работу из-за ситуации с топливом. Итоги первого дня действия новых правил заправки автомобилей по четным и нечетным номерам в своем канале в МАХ подвел губернатор Михаил Ведерников.

Жителей Псковской области не будут переводить на удаленную работу из-за ситуации с топливом
Фото: ПАИ

По его словам, прошел первый день достаточно гладко. Большинство автомобилистов учли введенные изменения и приезжали на АЗС в соответствии со своим госномером.

«Спасибо. О результатах говорить еще рано. Очереди пока сохраняются, но стали немного меньше. Показательными, как уже говорил, будут выходные», – отметил глава региона.

Михаил Ведерников подчеркнул, что ситуация с топливом на территории Псковской области сложная, но не критичная. В частности, переводить на удаленную работу из-за ситуации с топливом, как это делают в ряде субъектов, в регионе не будут.

Отдельно губернатор напомнил, что по итогам командировки в Москву ему удалось договориться с сетевой компанией об увеличении объемов бензина.

«Уже сегодня на заправки поступает больше топлива, чем в предыдущие дни недели. Желаю всем хороших и спокойных выходных», – подытожил Михаил Ведерников.

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