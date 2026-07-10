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Общество

В Псковской области хотят создать многофункциональные зоны дорожного сервиса

10 июля 2026 года, 16:47

Губернатор Михаил Ведерников обсудил с генеральным директором «Автодор-Девелопмент» Анастасией Козловой развитие дорожного сервиса в Псковской области. Об этом глава региона в своем канале в национальном мессенджере МАХ.

В Псковской области хотят создать многофункциональные зоны дорожного сервиса

Фото: скрин видео из канала Михаила Ведерникова в МАХ

По его словам, область заинтересована в развитии дорожного сервиса: туристический поток в регионе стабильно растет. При поддержке национального проекта «Туризм и гостеприимство» специалисты разрабатывают маршруты, которые охватывают практически все интересные и основные локации для путешественников.

Михаил Ведерников отметил, что в перспективе регион планирует реализовывать совместно с «Автодор-Девелопмент» инвестиционные проекты по созданию многофункциональных дорожных зон и объектов дорожного сервиса, которые в дальнейшем позволят комфортно обслуживать автомобилистов и пассажиров.

«Автодор-Девелопмент» – дочернее общество госкомпании «Автодор». Компания «под ключ» создает многофункциональные зоны дорожного сервиса: от проектирования и привлечения инвесторов до ввода в коммерческую эксплуатацию.

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