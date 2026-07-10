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Общество

Участие в Кубке России по практической стрельбе принимают псковские ветераны СВО

10 июля 2026 года, 16:04

Участие во втором этапе Кубка России по практической стрельбе «Стальной характер» принимают ветераны специальной военной операции из Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в региональной Ассоциации ветеранов СВО.

Участие в Кубке России по практической стрельбе принимают псковские ветераны СВО

Фото Ассоциации ветеранов СВО Псковской области

Соревнования стартовали в Курске 10 июля и продлятся три дня – до 12 июля.

По словам организаторов, Кубок России по практической стрельбе «Стальной характер» является совместным проектом Совета ветеранов СВО и Федерации практической стрельбы РФ. Мероприятие призвано вовлечь в спорт бойцов, которые получили ранения при выполнении боевых задач и проходящих реабилитацию.

«Пусть ваши навыки, дисциплина и боевой дух принесут сборной Псковской области заслуженные победы, высокие места в турнирной таблице и гордость за родной регион. Крепкого здоровья, стойкости и удачи во всех упражнениях! Ни пуха ни пера!» – обратились к команде в Ассоциации ветеранов СВО Псковской области.

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