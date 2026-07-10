Участие в Кубке России по практической стрельбе принимают псковские ветераны СВО

Участие во втором этапе Кубка России по практической стрельбе «Стальной характер» принимают ветераны специальной военной операции из Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в региональной Ассоциации ветеранов СВО.

Соревнования стартовали в Курске 10 июля и продлятся три дня – до 12 июля.

По словам организаторов, Кубок России по практической стрельбе «Стальной характер» является совместным проектом Совета ветеранов СВО и Федерации практической стрельбы РФ. Мероприятие призвано вовлечь в спорт бойцов, которые получили ранения при выполнении боевых задач и проходящих реабилитацию.

«Пусть ваши навыки, дисциплина и боевой дух принесут сборной Псковской области заслуженные победы, высокие места в турнирной таблице и гордость за родной регион. Крепкого здоровья, стойкости и удачи во всех упражнениях! Ни пуха ни пера!» – обратились к команде в Ассоциации ветеранов СВО Псковской области.