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Общество

В Псковском музее прошли съемки проекта для телеканала «Культура»

10 июля 2026 года, 17:52

В Псковском музее прошли съемки проекта для телеканала «Культура». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

В Псковском музее прошли съемки проекта для телеканала «Культура»

Фото Псковского музея-заповедника

Съемочной площадкой документального цикла «Твердыни земли русской» АНО «Кириллика», посвященного истории кремлей, объекты музея стали с 6 по 8 июля.

«Проект имеет важное историко-просветительское значение: он поможет зрителю по-новому взглянуть на историю нашей страны, увидеть неразрывную связь между строительством крепостей и ключевыми этапами формирования российской государственности, а также почувствовать эстетику и величие древнерусского зодчества», – прокомментировала директор проекта Анастасия Фокина.

По её словам, съемочной группе важно показать историю российских кремлей не как набор фактов и дат, а как живую часть истории страны и её культуры.

В Псковском музее прошли съемки проекта для телеканала «Культура»

Фото Псковского музея-заповедника

Будущий выпуск проекта расскажет о Псковском кремле. На протяжении трех дней съемочная группа изучала различные аспекты истории крепости, расположенной на территории Пскова. Экспертами выступили сотрудники Псковского музея.

«Совсем скоро на телеканале «Россия-Культура» зрителям расскажут об особенностях псковского Крома, боевой славе псковичей, археологическом изучении Кремля, особо почитаемых на псковской земле святых и храмах Довмонтова города», – поделились в пресс-службе учреждения культуры.

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