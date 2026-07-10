В Псковском музее прошли съемки проекта для телеканала «Культура». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

Съемочной площадкой документального цикла «Твердыни земли русской» АНО «Кириллика», посвященного истории кремлей, объекты музея стали с 6 по 8 июля.

«Проект имеет важное историко-просветительское значение: он поможет зрителю по-новому взглянуть на историю нашей страны, увидеть неразрывную связь между строительством крепостей и ключевыми этапами формирования российской государственности, а также почувствовать эстетику и величие древнерусского зодчества», – прокомментировала директор проекта Анастасия Фокина.

По её словам, съемочной группе важно показать историю российских кремлей не как набор фактов и дат, а как живую часть истории страны и её культуры.