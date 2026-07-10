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Общество

Псковичи поучаствовали в форуме-фестиваля чествования межнациональных семей народов России

10 июля 2026 года, 17:17

Супруги из Псковской области Денис и Маргарита Зверевы приняли участие в форуме-фестивале чествования межнациональных семей народов России «Жизнь семьи в любви и верности», который прошел в Твери и собрал 15 пар со всей страны, сообщили «Псковской правде» в реготделении ОГО «Ассамблея народов России».

Псковичи поучаствовали в форуме-фестиваля чествования межнациональных семей народов России

Фото реготделения ОГО «Ассамблея народов России»

Денис и Маргарита вместе вот уже семь лет, из них четыре года – в браке. Пара расписалась 22 февраля 2022 года – в красивую зеркальную дату. Он – русский, она – представительница народа сето. Денис работает машинистом дорожно-строительной техники. Маргарита работает в школе, сохраняет культуру своего народа и занимается общественной деятельностью. Семья бережно хранит традицию посещать фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи» и Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь.

«Наш главный семейных принцип — поддерживать друг друга всегда», – подчеркнули супруги Зверевы. – Наши псковские семейные традиции крепки».

Форум-фестиваль приурочили ко Дню памяти святых благоверных князе Петра и Февронии Муромских. Организатором выступила Общероссийская общественно-государственная организация «Ассамблея народов России» при поддержке правительства Тверской области и Федерального агентства по делам национальностей.

Для супружеских пар разных народов России подготовили насыщенную программу. На площадке исторического мультимедийного парка «Россия – моя история» состоялись народные гуляния: открылась постоянная фотозона «Любовь в объективе», выступил Имперский русский балет под руководством Гедиминаса Таранды, работала ярмарка брендов Верхневолжья, дегустация плова, меда и кваса, ярмарка продуктов от тверских семей, проходили разнообразные мастер-классы, а также многое другое.

Супружеские пары также посетили экскурсию по мультимедийной экспозиции «Сказка про сказки». «Россия – это семья семей!» – подытожили в реготделении.

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