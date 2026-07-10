К раскопкам на 16-й «Вахте Памяти» в Себежском укрепрайоне приступили московские студенты

16-ю поисковую экспедицию в Себежском укрепрайоне Псковской области начал студенческий экспедиционный корпус «Команда Арктики», базовым вузом которого является РТУ МИРЭА. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе вуза.
16-ю поисковую экспедицию в Себежском укрепрайоне Псковской области начал студенческий экспедиционный корпус «Команда Арктики», базовым вузом которого является РТУ МИРЭА. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе вуза.
В период с 10 по 20 июля группа в составе 40 студентов из ГУУ, РАНХиГС, РТУ МИРЭА и других университетов будет работать на исторической земле, где в июле 1941 года проходили ожесточенные бои с немецко-фашистскими захватчиками.
Себежский укрепрайон является системой оборонительных сооружений на юге региона, созданной в послевоенные годы. До сих пор в полях и лесах укрепрайона поисковики находят неучтенные останки советских воинов и захоронения.
За годы проведения «Вах Памяти» студенты «Команды Арктики» и поисковый отряд «Забытый батальон» смогли поднять останки десятков военнослужащих и вернуть имена героям, которые на протяжении десятилетий считались пропавшими без вести.
«Себежский укрепрайон – одно из ключевых направлений патриотических экспедиций «Команды Арктики». Мы ежегодно отправляем сюда студентов, чтобы они могли прикоснуться к истории и внести вклад в сохранение памяти о героях Великой Отечественной. Это важнейшая часть нашей воспитательной работы, и мы будем поддерживать эти выезды и дальше», – отметил проректор РТУ МИРЭА Игорь Тарасов.
В рамках текущей экспедиции участников ждет насыщенная программы. Студенты научатся разбираться с различными приборами: щупами и металлоискателями, увидят, как идентифицируют находки и фиксируют результаты поисковых работ. Помимо этого, они примут участие в работах по благоустройству воинских мемориалов и захоронений.
«Земля Себежского укрепрайона хранит память о каждом бойце, который здесь сражался. Наша цель — помочь отряду «Забытый батальон» вернуть имена солдатам, которые долгие годы оставались в безвестности. Эта работа требует выдержки и уважения к истории, и я рада, что наши студенты с полной ответственностью подходят к этому делу», – подчеркнула студентка РТУ МИРЭА, руководитель экспедиции Владлена Михайлова.
Студенческий экспедиционный корпус «Команда Арктики» – межвузовский проект, основанный на базе РТУ МИРЭА и объединяющий 116 вузов из 53 регионов России для вовлечения молодых людей в экспедиционную и исследовательскую деятельности.