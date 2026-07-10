Волонтёров для регулирования автомобильных потоков на АЗС ищут в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в Псковском городском молодежном центре.

Прием заявок от всех неравнодушных жителей Пскова, готовых помогать на АЗС «Сургутнефтегаз» в качестве добровольцев, стартовал с 10 июля.

Волонтеры помогут упорядочить работу автозаправочных станций в условиях повышенной нагрузки. Работать добровольцы, в частности, будут ежедневно в три смены по четыре часа – с пяти часов утра и до восьми часов вечера.

«В их задачи войдёт информирование автомобилистов о действующих правилах отпуска топлива, а также помощь в регулировании очередей на территории автозаправочных комплексов», – поделились в городском молодежном центре.

Чтобы получить волонтерские часы, нужно зарегистрироваться на портале Добро.рф.