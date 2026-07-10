«Единственный метод, который может вылечить»: аллерголог рассказала о дорогостоящей АСИТ-терапии

Единственным методом лечения, влияющим на механизм развития аллергии, а не просто снимающим симптомы, является аллерген-специфическая иммунная терапия (АСИТ). Однако этот метод недоступен по полису ОМС и требует значительных финансовых затрат. Об этом в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» рассказала врач-пульмонолог, аллерголог Татьяна Пистрая.

Она объяснила, что АСИТ-терапия предполагает введение микродоз аллергена для выработки блокирующих антител. Курс лечения длится около полугода и повторяется на протяжении минимум трех лет. «Это не снятие симптомов, как антигистаминные препараты. Это влияет на клеточном уровне и является единственным методом, который может практически вылечить человека», – подчеркнула врач-аллерголог.

Отвечая на вопрос о стоимости, гостья радиоэфира затруднилась назвать точную цену, отметив ее изменчивость. «Наверное, это 8-10 тысяч в месяц... год – это 100, а может, и больше», – предположила Татьяна Пистрая, указав на высокую стоимость терапии.

По ее словам, несмотря на цену, для многих пациентов это вопрос качества жизни и предотвращения перехода заболевания в более тяжелую форму, такую как астма.